Tra le difficoltà delle pessime condizioni atmosferiche ed i vincoli delle norme Covid, domenica 12 Dicembre si conclude il ciclo di incontri che il sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano ha voluto organizzare per discutere con i cittadini delle diverse zone del centro dei Picentini. E per chiudere il suo tour, domenica prossima Sonia Alfano sarà presso la Sala Parrocchiale della Chiesa di San Francesco d’Assisi di Campigliano per l’appuntamento del “Sindaco Incontra”.

