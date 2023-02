SUB AMBITO CAVA-IRNO, SALTA RIUNIONE: NON C’E’ ACCORDO SU VICE PRESIDENTE, SERVALLI E’ FUORI

Vincenzo Sessa Presidente ed Antonio Somma suo Vice: alla guida del Sub Ambito Cava-Irno per la gestione del ciclo dei rifiuti l’accordo, raggiunto in tarda mattinata, targato Partito Democratico, non è andato giu’ a Vincenzo Servalli, primo cittadino di Cava de’ Tirreni, il comune piu’ importante di tutta l’area territorio del Sub Ambino. E cosi’, nell’arco di pochi minuti, l’assemblea, in programma per il pomeriggio di oggi proprio a Cava de’ Tirreni, è stata annullata.

Il Sindaco Servalli è su tutte le furie per essere stato messo in disparte in un gioco di equilibri politici che ha tenuto conto solo ed esclusivamente della Valle dell’Irno, senza considerare il ruolo che il centro metelliano avrebbe dovuto avere all’interno del Sub Ambito. Insieme a Servalli anche il Sindaco di Bracigliano Gianni Iuliano, ben contento di far saltare il banco del Partito Democratico.