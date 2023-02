NOCERA SUPERIORE. IL GRUPPO FDI CHIEDE CHIARIMENTI AL SINDACO SULLA SICUREZZA STRADALE

I Consiglieri Comunale di Fratelli d’Italia a Nocera Superiore, con una interrogazione rivolta al Sindaco, chiedono alcuni importanti chiarimenti sulla sicurezza stradale nel comune dell’Agro. Ecco cosa chiedono Carmine Pagano, Giuseppe Fabbricatore e Franco Pagano.

interrogazione ed interpellanza, ai sensi dell’art. 12 comma 2 e 3 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del C.C.

I sottoscritti Consiglieri Comunali Fabbricatore Giuseppe, Pagano Franco e Carmine Amato, nell’esercizio delle proprie funzioni, propongono interrogazione ed interpellanza con risposta scritta e orale, al Sindaco ed agli uffici competenti, in merito al seguente oggetto: Viabilità Via F. Ricco – Via Indipendenza – Via Nazionale.

PREMESSO CHE:

I tratti di strada interessati versano, ormai da anni, in condizioni pietose, tanto da risultare un pericolo costante, sia per i pedoni che per i veicoli.

Gli stessi sono attraversati quotidianamente soprattutto da mezzi pesanti, che aggravano ulteriormente lo status del manto stradale, causando lesioni anche alle abitazioni poste in prossimità.

TENUTO conto che i sottoscritti in tutti i consigli comunali, tenutisi dal 2019, hanno segnalato la pericolosità ed hanno sollecitato interventi e, nonostante le continue rassicurazioni da parte del Sindaco e l’impegno del Presidente della Provincia di Salerno (in particolare su Via F. Ricco –Via Indipendenza), ad oggi nessun intervento è stato realizzato e, causa gli eventi atmosferici dell’ultimo periodo la situazione si è ulteriormente aggravata

CHIEDONO

Quali provvedimenti la S.V. intende adottare, in forma urgente, a salvaguardia sia dei veicoli sia dei pedoni, sia delle abitazioni, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e del Codice della Strada e della pubblica e privata incolumità.

In attesa di un Vostro riscontro porgiamo cordiali saluti.