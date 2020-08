Lancio di sedie contro le forze dell’ordine, qualche carica di alleggerimento e momenti di tensione per tutta la mattinata a Cava de’ Tirreni per il comizio del leader della Lega Matteo Salvini, in piazza per sostenere il candidato sindaco Marcello Murolo ed i candidati della Lega al Consiglio Comunale per le elezioni del 20 e 21 settembre.

A nulla sono valsi gli appelli, lanciati alla vigilia della visita di Matteo Salvini, da parte del sindaco Vincenzo Servalli.