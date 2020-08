VOTO PER LE POLITICHE IN CAMPANIA. SECONDO WINPOLL M5S 22%, LEGA 21%, FDI E PD AL 18%

Secondo il sondaggio di Winpoll, elaborato per le Regionali 2020, il quadro che si prospetterebbe in caso di voto per le politiche è completamente diverso: primo partito, anche se di poco e con una netta flessione rispetto alle Politiche del 2018, è il Movimento 5 Stelle con un 22% di intenzioni di voto.

Alla spalle c’è la Lega di Matteo Salvini con il 21% mentre il terzo posto è conteso tra Fratelli d’Italia con il 18,4% ed il Partito Democratico con il 18,1%.

Al 10,2%, invece, la proiezione di Forza Italia in Campania poi tutti gli altri partiti, nettamente staccati.

Appena l’1,8% per Italia Viva di Matteo Renzi, 1,5% per Azione di Calenda, 0,9% per Piu’ Europa.