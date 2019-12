TENSIONE NEL CENTRO DESTRA PER CAMPANIA, PUGLIA E CALABRIA. RISPUNTA IL NOME DI CIRIELLI

Si complica il rebus Calabria per il centrodestra. La scelta del candidato governatore resta impantanata, tra veti incrociati e tatticismi. La trattativa non si sarebbe ancora sbloccata, raccontano, anche per l’impuntatura di Fratelli d’Italia che rivendica per sé la Puglia con la candidatura di Raffaele Fitto (osteggiata dalla Lega) e per questo vuole chiudere un accordo a 360 gradi, che comprenda tutte le regioni che andranno al voto, non solo la Calabria.

Per superare lo stallo Giorgia Meloni, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti parlamentari del centrodestra, avrebbe chiesto a Matteo Salvini e Silvio Berlusconi la Campania, dove, Fdi sarebbe pronta a schierare come governatore il deputato questore Edmondo Cirielli. Questa soluzione, riferiscono, toglierebbe dall’impaccio il ‘Capitano’ alle prese con le forti resistenze dei vertici leghisti pugliesi sul nome di Fitto, sponsorizzato da Fdi. Si tratterebbe, in sostanza, di uno ‘scambio’ tra alleati per uscire dall’impasse, che però comporterebbe il sacrificio di Forza Italia, visto che in Campania il Cav era intenzionato a candidare Stefano Caldoro. Allo stato, non si sa se la richiesta di Fdi verrà accolta. C’è chi pensa che la Meloni voglia alzare il tiro per mettere alle strette Salvini ed evitare ‘doppi giochi’ sulle regionali in scadenza. Se dovesse passare questo schema a Berlusconi spetterebbe solo la Calabria: in pole c’è sempre la coordinatrice regionale azzurra, la deputata Jole Santelli.