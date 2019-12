LA LEGA DI SALERNO FESTEGGIA A CAMPAGNA IL NATALE ED IL 2020

Ci saranno il Coordinatore Regionale Molteni, il neo commissario provinciale Esposito, la europarlamentare Vuolo ma non il Presidente del Partito Cantalamessa. E’ pur sempre Natale ma qualche sassolino resta ancora nelle scarpe degli uomini e delle donne della Lega di Salerno che hanno scelto il Comune di Campagna per festeggiare il Natale: appuntamento il 27 Dicembre a partire dalle ore 20:00 a Campagna dove non si saluterà solo l’arrivo del nuovo anno ma anche l’inizio della campagna elettorale per le Regionali 2020.

