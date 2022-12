TERRA ORTI VA IN TV CON LE MIGLIORI CONTAMINAZIONI GASTRONOMICHE

Le eccellenze dei produttori associati Terra Orti sono ancora una volta gli ingredienti principali della nona edizione de “I Sapori del Sole” in onda su Alma TV FOOD, il primo canale dedicato alla cucina in Italia, visibile al canale 65 del Digitale terrestre e in streaming.

Le venti puntate girate saranno trasmesse su tutto il territorio nazionale a partire dal 12 dicembre, con una programmazione serale alle 22.30 e pomeridiana alle 15.30 dal lunedì al venerdì.

Il percorso delle meraviglie, realizzato in crociera MSC e condotto dalla giornalista Maria Rosaria Sica, si è svolto tra suggestivi luoghi mediterranei, noti in tutto il mondo per le tipicità gastronomiche: Messina, Malta, Barcellona, Marsiglia e Genova per poi arrivare a Napoli e Campania visitando la Bottega di Terra Orti a Capaccio-Paestum e alcuni prodotti direttamente in campo.

Un originale modo per andare alla scoperta delle tradizioni locali e per conoscere direttamente le materie prime da riproporre “contaminate” in cucina, grazie al sapiente estro dello chef Mattia Poggi e ai prodotti di Terra Orti.

Le eccellenze di Terra Orti, sia fresche di stagione, sia trasformate della linea “tipico” sono state dunque valorizzate grazie a ricette rielaborate da Mattia Poggi proprio per esaltare gusto, curiosità e tipicità conosciute durante la crociera.

Alfonso Esposito, il Presidente di Terra Orti che ha seguito il tour delle eccellenze personalmente a bordo della MSC, afferma: “la ricerca dei contenuti originali per la promozione e la valorizzazione dei prodotti dei nostri associati è il nostro obiettivo degli ultimi anni. Essere Main Sponsor de “I Sapori in crociera” va in questa direzione. L’esperienza ben si inserisce nel percorso che Terra Orti sta facendo con importanti progetti internazionali dove la contaminazione gastronomica con le tipicità dei paesi target è un elemento fondamentale per far conoscere e comprendere la qualità dei nostri prodotti.”

Le puntate saranno disponibili anche su www.terraortitv.it il video -portale di Terra Orti.