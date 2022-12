ANTONELLO DI CERBO CHIUDE CON IL PD: “SIAMO SERVITI SOLO PER PORTARE VOTI”

Antonello Di Cerbo chiude la sua esperienza con il Partito Democratico e si apre ad un dialogo con tutte le forze politiche in campo, non necessariamente di centro sinistra. Il leader del movimento IMPEGNO SOCIALE, prima vicino al PSI di Enzo Maraio e, di recente, a sostegno del Partito Democratico di Piero De Luca, in un’intervista rilasciata al quotidiano LE CRONACHE, lancia un messaggio chiaro ai suoi ex alleati.

“Siamo serviti solo a portare voti”, dice Di Cerbo, “ma quando si è trattato di decidere, a cominciare dalle candidature per le Politiche, non siamo stati neppure coinvolti. Adesso si chiude l’esperienza con il Partito Democratico ed a cominciare dalle prossime elezioni amministrative guardiamo con attenzione tutte le forze politiche non necessariamente di centro sinistra”.