IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE OLIVIERO APRE IL PRIMO COMITATO PD PER BONACCINI

Nasce in provincia di Caserta, “Comitato Promotore Terra di Lavoro, la Provincia di Caserta, per Stefano Bonaccini Segretario del PD”: una iniziativa che “parte dal basso, dall’esigenza di sindaci, consiglieri provinciali, amministratori, sezioni, militanti, donne, uomini e giovani di ritrovare motivazioni forti, contenuti di programma, forme di impegno civile e politico, una nuova e diversa stagione di partecipazione attiva, fondata sulle competenze e sulla conoscenza effettiva dei problemi, la rappresentanza reale dei territori, il governo concreto dei processi reali ed i bisogni cruciali per le famiglie”.

E’ quanto si legge in una lettera firmata da numerosi esponenti dem dell’area casertana, a cominciare dal presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero.