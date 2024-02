TERZO MANDATO AI PRESIDENTI DI REGIONE. ADESSO ANCHE LA LEGA DI MATTEO SALVINI FRENA

La maggioranza del Governo Meloni si ricompatta e lo fa sulle riforme istituzionali, a partire da quella che riguarda la legge elettorale per le Regioni con la questione del terzo mandato che interessa la Campania di De Luca ma anche il Veneto di Zaia, la Liguria di Toti, la Lombardia di Fontana. E, secondo quanto riportato da corriere.it, anche Matteo Salvini è pronto a fare marcia indietro sul tema del terzo mandato ai Governatori, allineandosi sulle posizioni di Fratelli d’Italia e di Forza Italia: stop al terzo mandato disciplinato per legge dello stato, con una rotazione naturale delle Presidenze delle Regioni d’Italia. E, con il terzo mandato per le Regioni mandato in soffitta, tramonta anche l’ipotesi di un terzo mandato per i sindaci con una popolazione superiore ai 15mila abitanti che, proprio in questi giorni, qualcuno aveva descritto come una riforma possibile, addirittura con la conversione in legge del Decreto Elezioni 2024.

