LEGA, EUROPEE 2024. IN CAMPANIA VALENTINO GRANT E CARMELA RESCIGNO: A CACCIA DI UNA DONNA PER SALERNO

Prende corpo, proprio in questi giorni, la lista della Lega per il Collegio del Sud Italia. E, per la Campania, almeno per il momento, sono confermati i nomi dell’europarlamentare in carica Valentino Grant, originario e radicato in Provincia di Caserta, e della attuale consigliera regionale della Lega Carmela Rescigno. I dirigenti regionali del partito di Matteo Salvini, a cominciare dal Commissario Regionale Durigon, sono, adesso a caccia di un nome femminile che possa garantire una copertura sui territori della Provincia di Salerno ed anche di Avellino. I nomi ?

Sul tavolo di Durigon c’è il nome, per il momento, dell’ex assessore comunale di Avellino Iaverone mentre una sorpresa potrebbe arrivare dal territorio della Provincia di Salerno dove è al lavoro, da qualche settimana, il Coordinatore Provinciale Attilio Pierro.