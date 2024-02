AZIONE SALERNO. IN ARRIVO IMPORTANTI NOVITA’ PER IL PARTITO DI CARLO CALENDA

Ci sono, all’orizzonte, importanti novità per il partito di Carlo Calenda in provincia di Salerno: nella prossima settimana, per Azione Salerno, arriveranno notizie che interessano l’organizzazione del partito sul territorio. Ed, intanto, a proposito di Calenda, per i primi giorni del mese di Marzo, proprio in Provincia di Salerno, ci dovrebbe essere il ritorno del Segretario del Partito che approfitterà della visita sul territorio per lanciare le prime candidature per le prossime elezioni europee, ma anche per presentare il suo nuovo libro. Per le elezioni europee, nel frattempo, torna l’ipotesi della candidatura di Gianni Pittella ed è confermata anche quella di Giosy Ferrandino: resta da vedere quale nome esprimerà la Provincia di Salerno, dove ci sono, comunque, due parlamentari in carica: Mara Carfagna ed Antonio D’Alessio.

