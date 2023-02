TERZO MANDATO E SBARRAMENTO AL 4%: ECCO IL LODO CASILLO PER CAMBIARE LA LEGGE ELETTORALE REGIONALE

Sancire l’inesistenza del vincolo del terzo mandato consecutivo per il Presidente della Regione Campania e l’introduzione di uno sbarramento al 4% per consentire l’ingresso delle forze politiche in Consiglio Regionale: è questo il succo della proposta di legge alla quale sta lavorando il Capo Gruppo del Partito Democratico in Regione Mario Casillo. Tanti i contatti che, negli ultimi giorni, Casillo ha avuto con gli esponenti della maggioranza De Luca, per sondare quanti sono i consiglieri pronti a sostenere non solo una norma che consenta a De Luca di candidarsi nel 2025 ma anche di ridurre il numero dei partiti all’interno del Consiglio Regionale. E se sulla prima proposta Casillo ha incassato l’unanimità dei consensi, sulla seconda ipotesi – quella di un’asticella da superare per entrare in Consiglio Regionale – il capogruppo del Pd ha fatto i conti con molti musi storti.

