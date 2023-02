TOMMASO PELLEGRINO (IV): “APPROVATA LEGGE CHE PREVEDE QUORUM AL 50% PER REFERENDUM CONSULTIVI”

Approvata all’unanimità dal Consiglio regionale della Campania la proposta di legge presentata dal consigliere Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva, con la quale viene modificata la vigente della Regione Campania relativa al Referendum consultivo. La consultazione, infatti, sarà valida con il raggiungimento del quorum necessario, vale a dire quando si è espresso almeno il 50 per cento degli aventi diritto.

“Non possono essere in pochi a decidere per tutti, la partecipazione dei cittadini deve essere tale da poter considerare significativo il Referendum con il raggiungimento del quorum al 50 per cento. E’ il cardine di quella democrazia partecipativa in cui credo fermamente, che consente ai cittadini di esprimere le proprie idee”. Lo ha detto il consigliere Pellegrino a margine della seduta del Consiglio manifestando la propria soddisfazione.

“ Lo strumento del Referendum consultivo è utilizzato per stabilire e decidere quelle che sono le scelte e i destini di alcune Comunità. Riteniamo, pertanto, che tali scelte debbano essere condivise per fare necessarie e opportune riflessioni che riguardano i singoli Territori. Ringrazio i colleghi che hanno condiviso questa proposta di legge”, ha concluso Pellegrino.