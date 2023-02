PONTECAGNANO FAIANO. MARTUSCIELLO SMENTISCE COMMISSARIAMENTO FORZA ITALIA

Non c’è nessuna ipotesi di commissariamento per Forza Italia Pontecagnano Faiano: la precisazione del Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, all’indomani della pubblicazione della notizia dei problemi interni l partito, sembra chiudere ogni polemica e, soprattutto, conferma l’indicazione di un centro destra unito, nel centro dei Picentini, in vista della prossima tornata elettorale per le Comunali 2023.

Dunque, anche Forza Italia potrebbe sostenere il nome di Ernesto Sica, l’ex Sindaco di Pontecagnano Faiano, oramai considerato il vero antagonista di Giuseppe Lanzara che, proprio contro Sica, ha sempre perso le sue campagne elettorali per le Comunali.