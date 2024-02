TERZO MANDATO SINDACI. IL DECRETO ELEZIONI DA GIOVEDI’ AL SENATO PER LA CONVERSIONE IN LEGGE

Inizierà giovedi’ il suo iter, a Palazzo Madama, il Decreto Elezioni, il provvedimento emanato dal Governo che contiene, insieme alla data delle elezioni, anche la norma che autorizza i sindaci dei comuni con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti ad affrontare il terzo mandato quinquennale. Attorno al provvedimento, nelle ultime ore, è nata una vera e propria letteratura politica: secondo alcuni esponenti del Pd, l’emendamento presentato dalla Lega sul terzo mandato allargato anche ai sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, potrebbe essere approvato con una maggioranza composta dalla strana alleanza PD-LEGA. Pare, invece, che l’emendamento, prima dell’avvio dei lavori in commissione, venga ritirato per evitare un incidente politico molto grave, alla vigilia della tornata elettorale per le Regionali in Sardegna che tante fibrillazioni sta provocando all’interno della maggioranza di Governo.

