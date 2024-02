GIOVANNI GUZZO: “VICINANZA ALLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DELLA TRAGEDIA SUL LAVORO DI FIRENZE”

Il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, con un messaggio pubblicato sui social, esprime solidarietà e vicinanza alle famiglie degli operai rimasti vittima dell’incidente sul lavoro di Firenze.

“Non è lavoro” scrive Giovanni Guzzo, “se non vengono garantiti i diritti e non viene preservata la dignità delle persone, se la mattina esci di casa per assicurare sostentamento alla tua famiglia e rischi di non tornare.

A Firenze l’ennesima tragedia delle morti bianche e ogni volta ci chiediamo se si stia facendo abbastanza in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. È ovvio che la risposta è no. Servono politiche mirate e più sensibilizzazione per una maggiore consapevolezza dei propri diritti da parte degli operai e delle proprie responsabilità da parte dei datori di lavoro.

Esprimo la mia vicinanza alle famiglie colpite dalla tragedia.”