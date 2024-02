REGIONE CAMPANIA. IN COMMISSIONE TRASPORTI LA LEGGE PER IL SETTORE TRASPORTI NON DI LINEA

La IV Commissione Consiliare Permanente, presieduta da Luca Cascone (De Luca Presidente), si riunirà il 22 febbraio 2024 alle ore 12, per l’esame della proposta di legge “Disciplina del settore del trasporti pubblici non di linea” ad iniziativa del Presidente Cascone e del consigliere Salvatore Aversano (Azione,Per,+Europa), avente ad oggetto il trasporto collettivo o individuale con funzione complementare e integrativa del trasporto pubblico di linea, tra cui i servizi taxi, noleggio con conducente e noleggio autobus con conducente. La proposta di legge prevede, tra l’altro, l’istituzione del Registro regionale delle imprese di autoservizi di trasporto pubblico non di linea.

