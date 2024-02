VALENTINO GRANT (LEGA) A LUCERA (FOGGIA) PER INCONTRARE IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI

Arriva in Puglia il tour informativo sui territori dell’europarlamentare della Lega Valentino Grant, da mesi impegnato in un lungo giro nelle Regioni che compongono il Collegio Sud Italia, lo stesso che ha eletto, nel 2019, Grant all’interno dell’Europarlamento. La prossima tappa del tour informativo di Valentino Grant è Lucera (Foggia) dove il parlamentare europeo avrà modo di incontrare, il prossimo 24 Febbraio, imprenditori e professionisti del territorio, per spiegare nel dettaglio le importanti opportunità offerte dalla normativa europea a chi, sui territori, lavora e produce ricchezza.

