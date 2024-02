ATTILIO PIERRO (LEGA): “CILENTANA, LAVORI SECONDO PROGRAMMA. BASTA FAKE NEWS DEI GUFI”

“Sulla conclusione dei lavori di messa in sicurezza del viadotto Acquarulo della SS Cilentana, tra Ceraso e Vallo della Lucania, sto leggendo di tutto e di più. Continuano le fake news messe in circolazione da veri e propri maestri della ‘gufata’. Ho personalmente parlato con i responsabili dei lavori e ho avuto rassicurazioni in merito alla tempistica. Se ne faccia una ragione chi è stato al governo 3 anni negli ultimi 5, portando poco o nulla alla nostra regione, in particolare al Cilento, e la smetta con le continue bufale, purtroppo sempre più un marchio di fabbrica per certi politicanti di sinistra”. Così in una nota il deputato della Lega Attilio Pierro in merito ai lavori sulla Strada Statale Cilentana.

