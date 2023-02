TESSERAMENTO PD IN CAMPANIA: NAPOLI E CASERTA SOTTO OSSERVAZIONE, RISCHIO CANCELLAZIONI

Sono oltre 1.000 le tessere del Partito Democratico finite sotto la lente di ingrandimento della Segreteria Nazionale che, già nelle prossime ore, tra le Province di Napoli e di Caserta, potrebbe procedere alla cancellazione di numerosi neo iscritti, impedendo loro, ovviamente, di partecipare alla fase congressuale. Secondo quanto riportato, questa mattina, da numerosi quotidiani, al centro dello scandalo vi sarebbero alcuni comuni – dove il Pd, anche alle ultime politiche, ha ottenuto pochissimi voti – ma anche alcune carte di credito, dalle quali sarebbe partito il pagamento per numerose tessere del Partito Democratico. Nulla di nuovo, insomma, situazioni già viste e riviste come negli anni passati, proprio alla vigilia delle Primarie e dei Congressi: l’aumento delle tessere del Partito Democratico, in Campania, sembra essere un fenomeno con una tempistica facile da intuire. E da prevedere.

