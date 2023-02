PARTITO DEMOCRATICO SALERNO. OGGI I NUMERI UFFICIALI DEL TESSERAMENTO, POI I CONGRESSI

E’ attesa per la giornata di oggi la comunicazione ufficiale del numero dei tesserati del Partito Democratico in tutta la Provincia di Salerno. Secondo i primi dati, non ufficiali, il Pd Salerno, in netta controtendenza rispetto al resto d’Italia, avrebbe fatto registrare una crescita dei tesserati, con un aumento rispetto ai numeri del 2021. A Via Manzo, intanto, da oggi parte il lavoro organizzativo per i Congressi Territoriali – laddove si procederà anche all’elezione del nuovo Segretario Cittadino – ma anche alle Convenzioni, ovvero gli incontri che fanno da anticipazione alle Primarie del prossimo 26 Febbraio quando saranno allestiti i seggi in tutti, o quasi, i Comuni della Provincia di Salerno.

