PROVINCIA DI SALERNO. AMATO (FDI): “CASO POLIZIA PROVINCIALE, INTERROGAZIONE AL GOVERNO”

“Apprendo, dagli organi di stampa, che il Corpo di Polizia Provinciale di Salerno è fortemente preoccupato dalla imminente decisione del Presidente Alfieri di procedere ad una scissione della Polizia Provinciale, che sarebbe divisa in due settori, con due strutture organizzative ma, sostanzialmente, sempre con lo stesso numero di Agenti operativi. In qualità di Consigliere Provinciale ritengo tale eventualità molto negativa, non solo perchè andrebbe ad aumentare costi per Palazzo Sant’Agostino, ma anche perchè si tratta di una decisione del tutto priva di un legame concreto con gli interessi dei cittadini della Provincia di Salerno. ”

Lo scrive il Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia Carmine Amato.

Non a caso, proprio di recente, il Governo, con il Ministro dellì’Interno Piantedosi, ha richiesto a tutti gli Enti Locali, compresa la provincia, la massima collaborazione per garantire una maggiore presenza di uomini in divisa per strada. E la sciagurata prospettiva della scissione della Polizia Provinciale di Salerno nega, di fatto, questa possibilità: a questo punto, esprimendo a tutte le donne e gli uomini della Polizia Provinciale di Salerno la mia solidarietà ed il mio sostegno, ritengo necessario informare della vicenda direttamente la classe parlamentare di Fratelli d’Italia che, dove lo ritenesse opportunità chiederà chiarimenti direttamente al Governo. Per quanto attiene alla mia attività, nelle prossime ore presenterò una interrogazione al Presidente della Provincia Franco Alfieri, al fine di chiedere quale sia la linea che l’amministrazione provinciale di Salerno intende seguire ovvero rispondere alle esigenze dei cittadini oppure a quelle del mondo della politica.