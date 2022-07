TOCCA A FORZA ITALIA: SI RIPARTE A SALERNO CON UN NUOVO COORDINAMENTO PROVINCIALE

E’ giunto il momento di ripartire per Forza Italia in Provincia di Salerno che, domani mattina, in una attesissima conferenza stampa all’interno dei locali del Bar Moka, presenterà, con il Coordinatore Regionale del partito Mimmo De Siano, il nuovo organigramma provinciale. Via la Carfagna, parte la riorganizzazione di Forza Italia in Provincia di Salerno, spesso, in passato, bloccata dai veti del Ministro per il Sud che, da qualche giorno, insieme ai parlamentari Sessa e Casciello, ha ufficializzato la sua adesione ad Azione di Carlo Calenda. Dal nuovo Coordinamento Provinciale si partirà anche per l’organizzazione della campagna elettorale sul territorio che, dopo anni, sarà la prima senza Enzo Fasano.

Share on: WhatsApp