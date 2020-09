E’ in programma per domani, a partire dalle 19:00, a Sarno, all’interno dei Giardini Piccoli di Villa Lanzara, un incontro in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020, al quale prenderanno i candidati del Partito Democratico Tommaso Amabile ed Anna Longanella. Alla manifestazione, organizzata nel pieno rispetto delle norme anti Covid, prenderanno parte anche il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora ed il Segretario Provinciale del Partito Democratico Vincenzo Luca.

Share on: WhatsApp