TOMMASO AMABILE (PD): “I GIOVANI, UNA NOSTRA PRIORITA’. ECCO GLI IMPEGNI MANTENUTI”

“Grazie al lavoro delle Commissioni Consiliari, dell’intero Consiglio e della Giunta anche per quest’anno abbiamo garantito il trasporto gratuito per gli studenti, un incremento del numero delle borse di studio e finanziamenti per i Forum dei Giovani che rappresentano il primo momento di confronto e di democrazia”. Ad annunciarlo è Tommaso Amabile, Consigliere Regionale del Partito Democratico e candidato alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre.

“L’impegno del Presidente De Luca e di tutto il gruppo del Pd in Consiglio Regionale”, continua Amabile, “è stato quello di garantire un futuro migliore ai giovani della nostra Regione. Una priorità anche per la Commissione Cultura che, negli ultimi 5 anni, ho presieduto e che ha sempre lavorato nell’interesse delle future generazioni”.