Tommaso Amabile, consigliere regionale in carica, oggi candidato nella Lista del Partito Democratico in vista delle Regionali del 20 e 21 Settembre, assume un impegno con i territori e, soprattutto, con i tanti amministratori comunali della Provincia di Salerno: modificare l’attuale legge sui fondi per i Piani di Zona.

