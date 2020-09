ENZA CAVALIERE (DE LUCA PRESIDENTE): “BASTA CON IL LAVORO NERO, PIU’ CONTROLLI”

“Il lavoro neo è ancora una piaga sociale. Non sono di certo io a dirlo ma, i vari interventi di legge degli ultimi anni, non hanno portato ancora via dalla nostra società questa piaga.

Il discorso non è legato solo alla non tutela degli stessi lavoratori costretti a lavorare senza un contratto ma il problema è che questa malsana forma speculativa rovina tutto il mondo del lavoro abbassando di molto lo stipendio medio percepito.”

E’ quanto scrive Enza Cavaliere, candidata al consiglio regionale nella lista De Luca Presidente.

Dove sono i veri controlli alle aziende e ai lavoratori? Lo Stato che risposta da? Il così tanto acclamato reddito cittadinanza è uno strumento che è riuscito a far crescere i consumi oppure ha alimentato soltanto la voglia di non lavorare e ha creato una nuova forma di lavoro nero cioè quella supportata dalla presenza comunque di un reddito parassitario?