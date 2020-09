“Le opacità di De Luca sono troppe ed emergono quotidianamente. Non c’è giorno senza scandalo per il governatore uscente, che deve fare immediata chiarezza. Ora De Luca sosterrà che è la campagna elettorale ma, al netto delle vicende del giorno, la trasparenza non è mai stata la specialità della casa. Nè come sindaco, nè come governatore”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di FdI in Campania.

