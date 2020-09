TOMMASO PELLEGRINO IN CONSIGLIO REGIONALE. ORA IL NUOVO PRESIDENTE DEL PARCO

Nei 60 giorni successivi alla proclamazione ufficiale in Consiglio Regionale, Tommaso Pellegrino, eletto con la lista di Italia Viva, dovrà procedere anche alle dimissioni dalla carica di Presidente del Parco Nazionale del Cilento per la incompatibilità tra i due ruoli. A quel punto si aprirà la partita per la nomina del nuovo Presidente dell’Ente che è di competenza del Governo anche se con una procedura concordata con il Presidente della Regione Campania. La scelta del nuovo Presidente del Parco Nazionale del Cilento spetterà, infatti, al Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, esponente del Movimento 5 Stelle. Probabile, dunque, che ci sarà un nome vicino a quello del M5S ma che sia anche gradito alla Regione Campania. Un primo banco di prova del dialogo tra le forze di Governo anche se De Luca, di certo, proverà a fare pressione sulla componente Pd dell’esecutivo per avere le mani libere.

