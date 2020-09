PROCESSO NEL CENTRO DESTRA. ZINZI (LEGA): “RINNOVARE TUTTO”, SPINELLI (FI): “BASTA RUOLI AUTOREFERENZIALI”

E’ iniziato il grande processo politico all’interno del centro destra della Regione Campania. Tra i primi ad aprire il dibattito l’ex sindaco di Castellabate Costabile Spinelli, candidato con Forza Italia alle Regionali, che punta il dito contro la classe dirigente del partito degli azzurri.

“Con circa 16mila preferenze sono il consigliere regionale più votato dell’intero centrodestra in Campania e per questo dirò GRAZIE ogni giorno a tutte le persone che hanno creduto in me. Questi numeri non compensano però la delusione politica per il risultato generale. Il centrodestra non è stato sconfitto, è stato travolto. E questo perché i campani non hanno solo scelto De Luca. Hanno voluto punire un’area politica che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé solo per le lotte intestine, per le divisioni, per i tatticismi e le manovre di piccolo cabotaggio.

Bisogna ripartire dalle fondamenta: uscire dai palazzi per tornare tra i cittadini con umiltà e voglia di ascoltare, di capire. Far crescere una nuova classe dirigente composta da persone competenti e appassionate, unite tra loro da un’idea alta dell’impegno politico. Attrezzare un’opposizione al governo De Luca senza sconti, ma sempre nel merito delle questioni e in nome e per conto dell’interesse generale. Non c’è altra possibilità e spero che, almeno questa volta, nessuno voglia nascondere sotto un tappeto il giudizio degli elettori: sarebbe un atto di vera e propria stupidità politica. Questo è il momento di cominciare un nuovo viaggio, con l’emozione di un nuovo inizio.

Insieme. Per la Campania. Per i valori nei quali crediamo”. Così il consigliere regionale Lega Gianpiero Zinzi analizzando, sulla sua pagina facebook, il risultato delle elezioni.