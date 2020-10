TOMMASO PELLEGRINO: TRE RUOLI PER UNA SOLA PERSONA, ORA LE DIMISSIONI?

Presidente dell’Ente Parco, Coordinatore Provinciale di Italia Viva e, dal pomeriggio di ieri, Consigliere Regionale di Italia Viva. Uno e trino, scusate l’accostamento, ma adesso Tommaso Pellegrino, che fino al 21 settembre è stato anche Sindaco di Sassano, è chiamato ad una scelta.

Nelle prossime settimane dovrà procedere a rassegnare le dimissioni da Presidente del Parco Nazionale del Cilento, onde evitare cause di incompatibilità con quello di Consigliere Regionale, ma, per una ragione di trasparenza e di correttezza nei confronti del partito, dovrà anche procedere a lasciare libero il ruolo di coordinatore provinciale di Italia Viva. Non vi è alcuna incompatibilità giuridica, sia ben chiaro, ma è quanto meno opportuno che chi adesso deve occuparsi di vicende regionali lasci spazio ad altri che hanno tempo e voglia di interessarsi della crescita del partito in Provincia di Salerno. Non si sa, al momento, se Italia Viva celebrerà un congresso ma le sue dimissioni sarebbero un atto di grande eleganza politica.