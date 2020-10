E’ in programma la seconda lettura della Legge di riforma della Costituzione nella parte in cui prevede che per votare l’elezione dei Senatori sia necessario avere 25 anni di età: la riforma, oggi in discussione alla Camera dei Deputati, prevede invece una parificazione tra elettorato attivo per Camera e Senato, portandolo a 18 anni.

Il provvedimento, voluto e sostenuto prima di tutto dal Movimento 5 Stelle, dopo il voto alla Camera dei Deputati passerà al vaglio del Senato della Repubblica.