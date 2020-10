Il Consigliere Anziano Piscitelli (Fratelli d’Italia) ha proceduto a convocare, come da statuto, la prima seduta del nuovo consiglio regionale per lunedi’ 26 ottobre. In queste ore i neo eletti consiglieri regionali stanno ricevendo la convocazione per celebrare la prima seduta del Consiglio Regionale.

