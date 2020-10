PIANO DI ZONA A5 AVELLINO: ITALIA VIVA BATTE PD, VITO PELOSI E’ IL NUOVO PRESIDENTE

l Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ambito A5 ha il suo nuovo presidente. Si tratta di Vito Pelosi che guiderà il Piano di Zona in un’area vasta che va da Montoro ad Atripalda: un totale di 28 comuni irpini. Il sindaco di Serino ha avuto la meglio sull’uscente Nancy Palladino, al termine di una riunione di quattro ore caratterizzata da varie interruzioni.

Pelosi ha potuto contare sull’appoggio di vari amministratori dell’Ambito A5, tra cui quello di Antonello Cerrato che si è speso molto a favore del sindaco di Serino. I due, tra l’altro, condividono anche lo stesso partito, Italia Viva, con Cerrato che di recente ha contribuito all’importante successo ottenuto alla regionali dalla formazione ideata da Matteo Renzi che ha potuto eleggere Enzo Alaia, recordman di voti personali in provincia.

Da un punto di vista strettamente politico, la sfida per la presidenza dell’Ambito 5 fa registrare la vittoria di Italia Viva sul Partito Democratico, con la Palladino, che alle regionali, era scesa in campo in prima linea a sostegno di Maurizio Petracca.