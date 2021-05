TONINELLI SMENTISCE DI MAIO SU CASO UGGETTI: “NIENTE SCUSE, PRIMA VOGLIO VEDERE LE CARTE”

Ancora una volta l’ex Ministro del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli provoca un caso all’interno del partito, facendo il controcanto al leader politico Luigi Di Maio che, con una lettera pubblica, aveva chiesto scusa all’ex sindaco Uggetti per la bufera mediatica scatenata dopo il suo coinvolgimento in un’inchiesta giudiziaria, conclusasi con una assoluzione.

tratto da IL CORRIERE DELLA SERA

Grillino ortodosso, si è infastidito per quel mea culpa di Luigi Di Maio sul Foglio per il caso Uggetti: «Non c’ è da chiedere scusa, prima voglio vedere le carte perché è un problema di moralità, bisogna prima guardare le motivazioni della sentenza», ha puntualizzato. E non ha aggiunto altro o quasi. L’ ultima volta che aveva fatto una dichiarazione pubblica così netta era stato altrettanto ultimativo: «Non ci vengano a chiedere i voti per Mario Draghi».