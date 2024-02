VALENTINO GRANT (LEGA-ID): “L’EUROPA E’ CAMBIATA E CAMBIERA’ ANCORA. GUARDATE IL CASO PAC”

“L’Europa è cambiata e, come andiamo ripetendo da tempo, cambierà ancora di piu’ perchè è sempre piu’ attenta alle problematiche concrete dei cittadini e degli imprenditori, anche grazie all’importante lavoro interno portato avanti dal Gruppo Lega-Id. E la testimonianza concreta di questo profondo cambiamento è tutta nella vicenda dello stop alla nuova PAC”. L’europarlamentare Valentino Grant, che negli ultimi mesi ha portato avanti una campagna di informazione su tutto il territorio del Sud Italia sulle opportunità offerte dall’Unione Europea, è convinto che il cambiamento continuerà anche nei prossimi mesi.

“E’ finita, per nostra fortuna, l’Europa sorda agli appelli di settori importanti e strategici come l’Agricoltura, è terminato il tempo in cui le istanze provenienti dai territori restavano fuori dalle stanze dei Commissari Europei e del Parlamento Europeo. Tutto questo è stato possibile anche grazie alla opera di sensibilizzazione che la Lega, insieme al nostro Leader Matteo Salvini, ha portato avanti nel corso dei mesi.”