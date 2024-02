LUCIA VUOLO (FORZA ITALIA-PPE): “BENE PAROLE DI TAJANI, GLI AGRICOLTORI HANNO BISOGNO DI VERITA’ “

“Nel dicembre 2020, abbiamo stabilito che il 31% del budget dell’Unione europea fosse destinato alla Politica Agricola Comune. A questo vanno aggiunte le risorse del Next Generation EU per un totale di oltre 386 miliardi di euro . Una pandemia e vari eventi bellici hanno portato conseguenze ben più importanti e, certamente, la PAC andrà dotata di maggiore flessibilità e mediazione con i territori. Gli annunci demagogici che leggo però non aiutano. Ben vengano le parole e le riflessioni del Vicepremier Antonio Tajani. Egli ha brillantemente ricordato non solo le scelte unanimi del Governo italiano sull’IRPEF, ma anche un principio che sta consentendo a Forza Italia, notizia di oggi, di ritornare ai livelli di popolarità che merita: non bisogna promettere ciò che non si può fare perché si diventa ridicoli e si rischia di fare il male in questo caso dell’agricoltura. E’ il duro lavoro che premia, al contrario, aggiungo ed ancora una volta i numeri lo spiegano, si sprofonda verso il basso”. Così l’Onorevole Lucia VUOLO, europarlamentare Forza Italia/Gruppo PPE, nel commentare anche le dichiarazioni di stamane del Vicepremier Antonio Tajani

