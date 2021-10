VALLE IRNO. RESCIGNO (BRACIGLIANO) NON SI CANDIDA ALLE PROVINCIALI. CHI GLI SUCCEDERA’ ?

Il Sindaco di Bracigliano Antonio Rescigno, dopo due mandati consecutivi da Consigliere Provinciale del Partito Democratico, alle prossime Provinciali del 18 Dicembre non parteciperà alla tornata elettorale. Rescigno, che a maggio dovrà anche lasciare il Comune per aver completato il ciclo del secondo mandato, ha sempre rappresentato l’area vasta della Valle dell’Irno: chi gli succederà all’interno della lista del Partito Democratico ? Si fa il nome, da qualche tempo, del consigliere comunale di Baronissi Antonio Rocco ma anche gli altri centri, a cominciare da Fisciano e Pellezzano, rivendicano una presenza all’interno dell’assise di Palazzo Sant’Agostino. Ci sono i sindaci, Sessa e Morra, ma anche molti esponenti del consiglio comunale, pronti ad affrontare la prossima tornata elettorale per le Provinciali.

