VERSO IL CONGRESSO DI FORZA ITALIA: 5.000 TESSERE IN CAMPO, 3 ANNI DI MANDATO PER IL COORDINATORE

Sono quasi 5mila le tessere di Forza Italia sottoscritte, negli ultimi mesi, in tutta la Provincia di Salerno: numeri importanti che lasciano pensare ad un Congresso molto partecipato, considerato che ogni singoli iscritto potrà partecipare alla fase elettorale, in programma, domenica prossima 28 Gennaio, all’interno dei locali del Polo Nautico di Salerno. Una elezione che porterà ad individuare il nuovo Coordinatore Provinciale del partito degli Azzurri: per il neo responsabile provinciale, come da statuto, ci sarà un mandato della durata di tre anni, prima del ritorno al voto per la scelta del nuovo Coordinatore Provinciale.

Per il futuro Coordinatore Provinciale, tra l’altro, non ci sarà alcun limite alla partecipazione alle diverse competizioni elettorali, così come previsto anche in tutti gli altri partiti.