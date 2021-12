VERSO IL QUIRINALE. ENRICO LETTA SCARTA L’IPOTESI SILVIO BERLUSCONI

Il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta, a margine di una iniziativa pubblica con i giovani del Pd, esclude la possibilità che ci possa essere una convergenza sul nome di Silvio Berlusconi come nuovo Presidente della Repubblica.

“Ci sono tanti motivi per cui non è quello l’identikit. Deve essere una figura super partes e non un capo politico. Il

presidente della Repubblica non lo è mai stato”. Quello di Letta, tuttavia, non è un veto su un singolo quanto “un messaggio a tutto il sistema politico. è un messaggio per chiedere di rinfoderare le baionette. Deve vincere il Paese con un presidente o una presidente della Repubblica eletto da una maggioranza la più larga possibile”.