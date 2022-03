VERSO LE POLITICHE 2023. NEL COLLEGIO DI SALERNO I NOMI DI MARAIO, CASCIELLO E PROVENZA

Il Collegio Uninominale di Salerno per la Camera dei Deputati, che va dal Comune capoluogo fino a Battipaglia, rappresenta un banco di prova molto importante per tutti i partiti. Nel 2018 a conquistarlo fu il candidato del Movimento 5 Stelle Nicola Provenza che, tra poco meno di un anno, potrebbe ritentare la carta di una candidatura alla Camera dei Deputati, considerato che non deve neppure affrontare il vincolo del secondo mandato. Nell’area di centro sinistra è sempre piu’ insistente la voce di una candidatura per il Segretario del Partito Socialista Enzo Maraio che, a garanzia e con tanto di paracadute, potrebbe anche ricevere una candidatura in un listino nella parte centrale dell’Italia, all’interno del Partito Democratico. Nel centro destra, invece, spunta anche il nome dell’attuale deputato di Forza Italia Gigi Casciello, pronto ad affrontare la sfida nel collegio della città dove fu candidato sindaco, contro Vincenzo De Luca, nel 1998.

agendapolitica@libero.it