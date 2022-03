VINCENZO DE LUCA: “DALLA CAMPANIA AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI PROFUGHI DALL’UCRAINA”

Anche la Regione Campania metterà a disposizione mezzi del trasporto pubblico per consentire a 100 profughi ucraini di giungere in Regione: ad annunciarlo, nel corso della consueta diretta del venerdi’ pomeriggio, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

“Due pullman dell’Azienda di trasporto AIR andranno proprio quei luoghi: all’andata partiranno da Caserta con medicinali e cibo e nel viaggio di ritorno porterà in salvo 100 persone”. Poi un passaggio anche sulle strutture per garantire l’accoglienza: “Abbiamo chiuso anche una convenzione con gli albergatori per utilizzare le strutture libere per accogliere i profughi. Stiamo facendo quello che riteniamo doveroso fare in termini umanitari” ha concluso il Presidente della Regione Campania.