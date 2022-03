VERSO LE POLITICHE 2023. PER IL MAGGIORITARIO AL SENATO C’E’ IL NOME DI FRANCO PICARONE

Il Consigliere Regionale del Partito Democratico Franco Picarone, attualmente Presidente della Commissione Bilancio, è uno dei potenziali candidati, per le prossime elezioni Politiche 2023, nel Collegio Uninominale per il Senato della Repubblica. Picarone, particolarmente attivo negli ultimi tempi su tutto il territorio della Provincia di Salerno, metterebbe d’accordo anche la componente del Pd che fa riferimento all’ex parlamentare Simone Valiante, primo dei non eletti in Consiglio Regionale e, quindi, pronto a subentrare a Picarone in caso di elezione di quest’ultimo. Picarone potrebbe non essere l’unico consigliere regionale della Campania a cimentarsi con le prossime elezioni politiche: dalla Provincia di Avellino, ad esempio, è data oramai per scontata la candidatura nel collegio uninominale per la Camera dei Deputati di Maurizio Petracca, consigliere regionale del Pd.

