PELLEZZANO. MARTEDI0′ 29 L’INCONTRO SU: “GUERRA IN UCRAINA E NUOVO ORDINE MONDIALE”

Dopo l’introduzione a cura del Presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Senatore, interverranno:

Gaetano Amatruda, giornalista;

Bianca Senatore, giornalista;

Carmine Pinto, storico;

Francesco Morra, Sindaco di Pellezzano

“Anche se non in maniera diretta – spiega il Sindaco Morra – anche il nostro Paese si trova coinvolto nelle dinamiche del conflitto bellico in corso in Ucraina. Si tratta di un particolare momento storico, caratterizzato da situazioni che richiedono scelte complicate da parte delle istituzioni su più livelli. Il convegno organizzato presso il nostro Ente mira a rafforzare la nostra posizione di assoluto sostegno al popolo ucraino, ascoltando le testimonianze di professionisti del settore e insieme a loro cercare di mettere a punto ulteriori interventi in termini di aiuti ai profughi di guerra ed offrire loro ospitalità e la speranza di un futuro di vita”.