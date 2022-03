SALERNO. IL COMUNE BATTE I RECORD PER LE SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E CONVEGNI

Il Comune di Salerno batte tutti per le somme spese per l’organizzazione di eventi e convegni nell’anno 2020. Lo stabilisce una classifica stilata da Adnkronos.

È quanto emerge dal report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, che, nell’ambito del progetto “Pitagora” ha stilato – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” consultabile on line – una classifica dei costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture, con tanto di assegnazione di rating. In particolare, per questo tipo di spese, nel 2020 la Basilicata ha investito 55.767,18 euro, la Campania 505.568,50 e la Toscana 395.113,4 8. Male, invece, la città di Salerno che per l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni e convegni spende 2.446.314,72 euro con un raiting finale di 98 e una C.