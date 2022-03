LA PROVINCIA DI SALERNO OSPITA L’ASSEMBLEA REGIONALE DELL’UNIONE DELLE PROVINCE

Si terra’ a Palazzo S.Agostino, sede dell’ Amministrazione Provinciale di Salerno, l’ Assemblea Generale dei Presidenti e dei Consiglieri Provinciali delle 4 Province della Campania, che sara’ presiedura dal Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese.

Il Presidente di Salerno aprira’ la riunione con i saluti di rito ed una relazione sulle attivita’ programmatiche di UPI CAMPANIA, con particolare riferimento alla riforma del TUEL ed alle opportunita’ messe a disposizione delle province dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza. Si discutera’ anche della nuova normativa per le assunzioni di personale, approvata nel mese di Gennaio 2022 dal parlamento.

Seguiranno i saluti dei Presidenti delle altre province campane Giorgio Magliocca (Caserta), Rizieri Buonopane (Avellino), Nino Lombardi (Benevento) e poi si procedera’ all’ elezione del direttivo Regionale di UPI CAMPANIA che vedra’ la presenza di diritto dei 4 Presidenti e di 6 consiglieri provinciali (2 per le province di Salerno e Caserta ed 1 per Avellino e Benevento).

Un appuntamento importante in vista delle attuali e future sfide che riguardano le Province, in chiave PNRR e riforme degli Enti Locali.

L’ attivita’ di UPI Campania prosegue infatti per far sentire sempre piu’ la voce delle province campane sul tavolo nazionale di UPI per incidere nelle trattative tra Enti Locali e Governo Nazionale.