CARO ENERGIA, ECCO I PROVVEDIMENTI CHE ADOTTA IL GOVERNO TEDESCO

Soldi veri in busta paga, contributi per i figli a carico e bonus fiscale per i lavoratori autonomi: ecco la formula che il Governo tedesco sta mettendo in campo per arginare gli effetti negativi del caro energia.

In particolare, arriveranno 300 euro una tantum in busta paga ai dipendenti, mentre per gli autonomi è previsto uno sconto sull’anticipo della tassa sui redditi. Le famiglie riceveranno 100 euro per ogni figlio, cifra che potrebbe anche raddoppiare. Per i prossimi tre mesi gli abbonamento ai trasporti pubblici costeranno solo 9 euro, mentre le accise su diesel e benzina saranno fortemente tagliati sempre nel periodo tra aprile e giugno. Ai Lander, che gestiscono il trasporto pubblico, arriveranno direttamente dal bilancio federale gli indennizzi per recuperare i soldi persi con gli sconti ai cittadini. A fronte dei 9 euro che pagheranno, oggi l’abbonamento mensile ordinario a Berlino città costa infatti 86 euro.