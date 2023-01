VERSO LE PRIMARIE PD. BONACCINI A CASERTA, SCHLEIN A NAPOLI. BOCCIA FISSA LE REGOLE DEL CONGRESSO

Il Commissario Regionale del Partito Democratico in Campania Francesco Boccia, nella serata di ieri, ha diramato un comunicato fissando le regole per la celebrazione dei congressi di circolo del Pd ma anche per il Congresso Regionale che dovrà, dopo l’appuntamento con le Primarie del prossimo 26 Febbraio, indicare il nome del nuovo Segretario Regionale. Una decisione che era molto attesa all’interno degli ambienti del Pd della Campania che si appresta a vivere una settimana di appuntamenti elettorale. Domani, infatti, domenica 15 Gennaio, il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, ospite di Pina Picierno, sarà a Caserta per una iniziativa elettorale in vista delle Primarie; giovedi’ prossimo, invece, sarà la volta di Elly Schlein che per la sua prima uscita in Campania ha scelto Napoli dove sarà accolta, di certo, dal parlamentare Marco Saracino. E con la visita di Schlein in Campania potrebbe essere piu’ chiaro anche il quadro delle alleanze che, per il momento, vede la stragrande maggioranza di iscritti ed amministratori schierati dalla parte del Presidente Stefano Bonaccini.

